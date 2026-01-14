Таможенная служба России внедряет в свою работу СПОТ

Совместный проект ФТС и Минфина позволит контролировать поставки из стран ЕАЭС, пилотный запуск будет в апреле, а полноценное функционирование — в июне

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым, в ходе встречи обсуждались итоги работы ведомства за 2025 год.

Борьба с нарушениями стала одним из ключевых направлений работы ФТС. За прошедший год таможенники выявили более 9 тысяч транспортных средств, перевозивших свыше 136 тысяч тонн товаров с различными нарушениями. При этом с начала года введены новые правила: теперь все товары должны ввозиться с полным пакетом сопроводительных документов.

Важным нововведением станет запуск национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Совместный проект ФТС и Минфина позволит контролировать поставки из стран ЕАЭС. Пилотный запуск системы запланирован на апрель, а полноценное функционирование начнется в июне.

Также таможенники активно противодействуют контрабанде. За отчетный период было предотвращено незаконное перемещение 34 тонн наркотических средств и более 3,5 тысяч единиц огнестрельного оружия.



Наталья Жирнова