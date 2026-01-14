«Рубин» официально назначил Франка Артигу новым главным тренером

Испанский специалист возглавил казанскую футбольную команду

«Рубин» официально назначил Франка Артигу новым главным тренером команды. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба. Контракт заключен до лета 2027 года.

Тренерский штаб команды также пополнили специалисты Анис Буссаиди и Хосеп Техедо. В ближайшее время он приступит к работе с главной командой на зимних сборах в Турции, которые начнутся 15 января в Белеке.

Франк Артига работал около 11 лет в академии испанской «Барселоны», а также с молодежной сборной ОАЭ. В России специалист руководил «Родиной» и «Химками». Последний клуб в его тренерской карьере — «Петру Атлетику» из Анголы, откуда Артига ушел 10 января. Клуб шел на первой строчке местного чемпионата.

Ранее с поста главного тренера «Рубина» был уволен Рашид Рахимов, работавший с весны 2023 года.

Зульфат Шафигуллин