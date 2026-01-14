В Татарстане упало количество проданных лекарств в 2025-м, но аптеки меньше зарабатывать не стали

Относительно 2024 года прошедший год показал динамику +15% относительно заработка от проданных лекарственных препаратов

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане упало количество проданных лекарств в 2025 году, но аптеки меньше зарабатывать не стали. Такие выводы можно сделать на основе исследования RNC pharma на базе розничного сегмента российского фармрынка.

Согласно данным, за январь — ноябрь 2025 года выручка от продаж лекарственных препаратов в Татарстане составила 36,6 млрд рублей. Это на 15,6% больше относительно того же периода в 2024 году. Тем временем за этот же период количество проданных лекарств сократилось на 1,7% относительно предыдущего года — 96,7 млн упаковок.

В среднем, по подсчетам исследования, в России упаковка лекарства к концу 2025 года стала стоить 405,8 рубля. В конце года в Казани продажи лекарств также увеличились — на 12%.

Наталья Жирнова