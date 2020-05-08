Итоги дня: в Татарстане возобновится работа детсадов, военная техника в Казани и пятый умерший от коронавируса

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 8 мая.

Уже после праздников в Татарстане вновь начнут работать детские сады. Подробности пока неизвестны, но, похоже, для возвращения ребенка в садик потребуется только справка от терапевта. При этом в соцсетях уже появились жалобы о возобновлении платы за детсад.



Парад Победы в этом году отложен на неопределенный срок. Но совсем без военной техники перед 9 Мая Казань представить невозможно. Военные организовали проезд по городу в честь Дня Победы. Жители опубликовали немало записей с танками на улицах столицы Татарстана.



В Татарстане зафиксирован пятый скончавшийся пациент с коронавирусом. 82-летний мужчина попал в больницу еще 1 мая. Всего же в республике 1 498 случаев заражения COVID-19. За последние сутки выявлено 83 заболевших.



На участок платной трассы М-12 Москва — Казань, который будет возведен в Татарстане, предполагается потратить более 160 млрд рублей.



Глава татарстанского Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина назвала районы республики, в которых не отмечено еще ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. В этом списке: Рыбно-Слободский, Алькеевский, Заинский, Камско-Устьинский, Мензелинский и Муслюмовский районы.

