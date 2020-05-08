Главное о коронавирусе на 8 мая: пятая смерть в Татарстане, путешествия — зло
Пятая смерть от коронавируса в Татарстане
В Татарстане стало известно о смерти пятого пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Он скончался 5 мая.
Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ, 82-летний мужчина попал в больницу с жалобами на кашель, слабость и повышенную температуру 1 мая. Его лечили в инфекционном отделении Нижнекамской ЦРМБ с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции COVID-19, осложненным внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и ОРДС. С 4 мая пациент был подключен к аппарату ИВЛ. У него были хронические заболевания: ХОБЛ и сахарный диабет.
За сутки в Татарстане подтверждены 83 новых случаев коронавирусной инфекции. 11 человек госпитализированы, 72 пациента с легкой или бессимптомной формой лечатся дома. Два случая — завозные, 81 — контактные. Большинство из них выявлены в Казани (42) и Набережных Челнах (11).
Сводка по районам:
Аксубаевский — 1
Арский — 6
Атнинский — 2
Бавлинский — 1
Буинский — 2
Высокогорский — 4
Елабужский — 1
Кукморский — 2
Лаишевский — 5
Лениногорский — 1
Нижнекамский — 1
Нурлатский — 1
Сармановский 1
Тюлячинский — 1
Чистопольский — 1
Распределение по возрастным группам:
До 18 лет — 8
От 18 до 30 — 15
От 30 до 50 — 18
От 50 до 60 — 22
От 60 до 70 — 15
От 70 до 80 — 3
От 80 до 90 — 2
Старше 90 — 0
Всего в Татарстане зарегистрировано 1 498 случаев COVID-19. 367 человек с подтвержденным диагнозом находятся в стационарах, из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровело 296 человек (+44 за сутки).
График прироста заражений по Татарстану:
Выздоровели 252 человека, 68 из них — за последние сутки.
- По данным «Яндекса», летальность от COVID-19 в республике составляет 0,28%.
- О смерти своего деда из Нижнекамского района рассказала в соцсети внучка пациента. По ее словам, заболела также и ее родная бабушка. Она описала, как полностью здоровые люди за полторы недели «скатились от насморка и темпы 37.5 до ИВЛ».
+ 10 699 диагнозов в России, переболевшие становятся волонтерами
За последние сутки в России подтвержден 10 699 новый случаев коронавирусной инфекции.
Заболевшие выявлены в 83 регионах. Всего в стране COVID-19 заболели 187 859 человек. Число выздоровевших за весь период пациентов увеличилось до 26 608, умерли 1 723 человек.
Карта заболеваемости коронавирусной инфекцией по регионам — на сайте стопкоронавирус.рф.
График прироста заболевших по стране:
Топ-10 регионов РФ по количеству зараженных выглядит так:
- По количеству заболевших Россия держится на 5 месте в мире.
- Режим самоизоляции продлен в Подмосковье до 31 мая.
- В Москве переболевшим пациентам предлагают стать волонтером.
- В Минздраве РФ считают, что активное распространение коронавируса сохранится до июня.
В мире еще больны 2 303 316 человек
В мире коронавирусом нового типа заразились 3 918 678 человека, 270 765 умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Количество активно болеющих составляет 2 303 316 человек. 1 292 850 из них живут в США, следом идут Испания (256 855), Италия (215 858), Великобритания (206 715) и Россия (187 859).
По количеству летальных исходов впереди США (76 938), Великобритания (30 615), Италия (29 958), Испания (26 070), Франция (25 987).
- Главной причиной распространения коронавируса по миру назвали путешествия.
- Финляндия заявила, что с 14 мая готова открыть границы и разрешить гражданам выезд в страны Шенгенской зоны. Но только по работе и с последующей двухнедельной изоляцией.
- В Нидерландах открылся первый антикоронавирусный ресторан: на берегу реки установили стеклянные кабинки для двоих.
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