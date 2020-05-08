Главное о коронавирусе на 8 мая: пятая смерть в Татарстане, путешествия — зло

Пятая смерть от коронавируса в Татарстане

В Татарстане стало известно о смерти пятого пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Он скончался 5 мая.

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ, 82-летний мужчина попал в больницу с жалобами на кашель, слабость и повышенную температуру 1 мая. Его лечили в инфекционном отделении Нижнекамской ЦРМБ с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции COVID-19, осложненным внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и ОРДС. С 4 мая пациент был подключен к аппарату ИВЛ. У него были хронические заболевания: ХОБЛ и сахарный диабет.



За сутки в Татарстане подтверждены 83 новых случаев коронавирусной инфекции. 11 человек госпитализированы, 72 пациента с легкой или бессимптомной формой лечатся дома. Два случая — завозные, 81 — контактные. Большинство из них выявлены в Казани (42) и Набережных Челнах (11).

Сводка по районам:

Аксубаевский — 1

Арский — 6

Атнинский — 2

Бавлинский — 1

Буинский — 2

Высокогорский — 4

Елабужский — 1

Кукморский — 2

Лаишевский — 5

Лениногорский — 1

Нижнекамский — 1

Нурлатский — 1

Сармановский 1

Тюлячинский — 1

Чистопольский — 1



Распределение по возрастным группам:

До 18 лет — 8

От 18 до 30 — 15

От 30 до 50 — 18

От 50 до 60 — 22

От 60 до 70 — 15

От 70 до 80 — 3

От 80 до 90 — 2

Старше 90 — 0



Всего в Татарстане зарегистрировано 1 498 случаев COVID-19. 367 человек с подтвержденным диагнозом находятся в стационарах, из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровело 296 человек (+44 за сутки).

График прироста заражений по Татарстану:

Выздоровели 252 человека, 68 из них — за последние сутки.

По данным «Яндекса», летальность от COVID-19 в республике составляет 0,28%.

О смерти своего деда из Нижнекамского района рассказала в соцсети внучка пациента. По ее словам, заболела также и ее родная бабушка. Она описала, как полностью здоровые люди за полторы недели «скатились от насморка и темпы 37.5 до ИВЛ».

+ 10 699 диагнозов в России, переболевшие становятся волонтерами

За последние сутки в России подтвержден 10 699 новый случаев коронавирусной инфекции.

Заболевшие выявлены в 83 регионах. Всего в стране COVID-19 заболели 187 859 человек. Число выздоровевших за весь период пациентов увеличилось до 26 608, умерли 1 723 человек.



Карта заболеваемости коронавирусной инфекцией по регионам — на сайте стопкоронавирус.рф.



График прироста заболевших по стране:

Топ-10 регионов РФ по количеству зараженных выглядит так:

По количеству заболевших Россия держится на 5 месте в мире.

Режим самоизоляции продлен в Подмосковье до 31 мая.

В Москве переболевшим пациентам предлагают стать волонтером.

В Минздраве РФ считают, что активное распространение коронавируса сохранится до июня.

В мире еще больны 2 303 316 человек

В мире коронавирусом нового типа заразились 3 918 678 человека, 270 765 умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Количество активно болеющих составляет 2 303 316 человек. 1 292 850 из них живут в США, следом идут Испания (256 855), Италия (215 858), Великобритания (206 715) и Россия (187 859).

По количеству летальных исходов впереди США (76 938), Великобритания (30 615), Италия (29 958), Испания (26 070), Франция (25 987).

