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В Татарстане число умерших от коронавируса увеличилось до пяти

10:33, 08.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане число умерших от коронавируса увеличилось до пяти
Фото: tatarstan.ru

За последние сутки в Татарстане подтверждено 83 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе.

Таким образом, число заболевших в РТ увеличилось до 1 498.

Также подтвердился пятый случай смерти от COVID-19. 5 мая скончался житель Нижнекамского района 1938 года рождения, который 1 мая был госпитализирован с жалобами на кашель, слабость и повышенную температуру. Он находился в инфекционном отделении Нижнекамской ЦРМБ. Отмечается, что коронавирус у него протекал тяжело и был осложнен внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и ОРДС.

С 4 мая был подключен к аппарату ИВЛ. Имел хронические заболевания, в том числе сахарный диабет.

Общество Татарстан
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