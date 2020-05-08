В Татарстане число умерших от коронавируса увеличилось до пяти

За последние сутки в Татарстане подтверждено 83 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе.



Таким образом, число заболевших в РТ увеличилось до 1 498.

Также подтвердился пятый случай смерти от COVID-19. 5 мая скончался житель Нижнекамского района 1938 года рождения, который 1 мая был госпитализирован с жалобами на кашель, слабость и повышенную температуру. Он находился в инфекционном отделении Нижнекамской ЦРМБ. Отмечается, что коронавирус у него протекал тяжело и был осложнен внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и ОРДС.

С 4 мая был подключен к аппарату ИВЛ. Имел хронические заболевания, в том числе сахарный диабет.