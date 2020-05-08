На участок трассы Москва — Казань в Татарстане потратят 160 млрд рублей

Примерная стоимость строительства участка скоростной автотрассы М-12 Москва — Казань, который пройдет по территории Татарстана, составляет 162 млрд рублей.

Разработку проектно-сметной документации планируется завершить в 2020—2021 годах, пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс РТ. В целом проект состоит из восьми этапов общей протяженностью 729 км.

По Татарстану пройдут 142 км трассы: седьмой этап длиною 72 км, восьмой этап длиною 70 км. Число полос движения — четыре, расчетная скорость — 150 км/час.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» рассказал о судьбе платной трассы Москва — Казань. По его словам, на данный момент есть решение строить на концессионной основе первый участок Москва — Владимир и обход Казани, переговоры об этом уже идут. Деньги на это выделят уже в 2020 году.

Уже сообщалось, что дорогу могут построить раньше срока. Предположительно, на этот проект придется потратить более 700 млрд рублей.