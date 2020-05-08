Соцсети: в Набережных Челнах с 12 мая возобновляется абонентская плата за детский сад

Фото: Соцсети

В Набережных Челнах возобновляется абонентская плата за детские сады. При этом привести ребенка в сад можно, только если оба родителя работают и могут предоставить справки с места работы. Об этом сообщают пользователи сообщества «Поборы в школах и детсадах. Новости мира» «ВКонтакте».

В министерстве образования корреспонденту «Реального времени» подтвердили, что с 12 мая в Татарстане откроются детсады. Подробностей о том, как будут работать детские сады, в министерстве пока нет. «Реальное время» направило запрос в министерство здравоохранения республики.

Ранее Минниханов поручил кабинету министров отменить абонентскую плату в детсадах во время нерабочих дней.