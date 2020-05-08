Появилось видео проезда военной техники по улицам Казани

Фото: скриншот

Агентство «Татар-информ» опубликовало видео проезда военной техники по улице Павлюхина в Казани.

Жители города смогли увидеть танк Т-34 «Колхозник Татарии», боевую машину реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», советский грузовик ЗИС-5 и т. д.

Напомним, сегодня военные проедут или уже проехали по улицам Павлюхина, Вишневского, Амирхана, Чуйкова, Восстания, по кольцу на Горьковском шоссе. После этого колонна свернет на Болотникова, Вахитова, Ленинскую дамбу и проедет по Лево-Булачной. Затем техника вернется к Оренбургскому тракту.