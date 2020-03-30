Итоги дня: режим самоизоляции в Татарстане, мегамолл в Авиастрое, пожар на стройке в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 марта.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился ввести в республике жесткий режим самоизоляции. Теперь покидать свой дом татарстанцы могут только при крайней необходимости. Порядок, по которому можно будет покидать свое жилье, будет определен в ближайшие два дня. Выявлять нарушителей карантинного режима будут сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицейскими. Отметим, что сроки режима пока не определены. По словам возглавляющей санитарно-противоэпидемическую комиссию РТ Лейлы Фазлеевой, карантин продлится до момента стабилизации ситуации с пандемией коронавируса в стране. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане за сутки не выявлен ни один новый случай заболевания коронавирусом. По обновленным данным, в России установлено 1 836 инфицированных. Лидирует по числу заболевших Москва, там выявлено 1 226 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Татарстане зафиксировано 14 случаев заболевания и одно выздоровление.
- В Оренбурге от коронавируса нового типа скончался татарский бизнесмен Раиль Зарипов. Мужчина съездил в Испанию с семьей. Жена и ребенок не заразились, а Зарипов приехал в Россию инфицированным. Скончался он в Оренбурге. Все, кто контактировал с Зариповым, сейчас находятся в больнице на изоляции.
- ТРК «Авиаттика», который начали строить еще 3 года назад на месте бывших корпусов КМПО в Авиастроительном районе Казани, в третий раз сменит облик, а также поменяет название и внутреннее наполнение. Подробнее — в материале интернет-газеты.
- Сегодня в Казани произошел пожар на стройке жилого комплекса «Савин Хаус». Как рассказали в пресс-службе МЧС по РТ, на стройке загорелся утеплитель на первом этаже, площадь пожара составила 5 кв. метров. К тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и две единицы техники.
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