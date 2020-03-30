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Татарстан переходит на полную самоизоляцию

16:26, 30.03.2020 21
Татарстан переходит на полную самоизоляцию
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился ввести в республике жесткий режим самоизоляции. Теперь покидать свой дом татарстанцы могут только при крайней необходимости.

Сегодня на брифинге в кабмине РТ вице-премьер РТ Лейла Фазлеева рассказала, что выйти из квартиры без риска быть оштрафованным можно только в экстренных случаях.

Порядок, по которому жители Татарстана смогут покидать свое жилье, будет определен в ближайшие два дня.

Накануне этот режим был введен в Москве. Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о необходимости ввести подобные меры во всех регионах страны.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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комментарии 21

комментарии

  • Анонимно 30 мар
    Ну и правильно
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  • Анонимно 30 мар
    Личным примером, только личным примером!
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  • Анонимно 30 мар
    Не штрафовать нужно. А обеспечивать населения средствами защиты органов дыхания.... Они ещё понос испугом лечить не пробовали
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    Анонимно 30 мар
    Для чего дома средства защиты? Сидите дома, остальное приложится.
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    Анонимно 30 мар
    А если уже в командировке в другом городе?
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    Анонимно 30 мар
    Сидишь в другом городе))
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    Анонимно 30 мар
    А кто оплатит вынужденный отдых? Наш директор сказал, что за эти дни заплатит голый тариф. Ещё грозится уменьшить премию за невыполнение плана.
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  • Анонимно 30 мар
    а фазлеева не хочет самоизолироваться?
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  • Анонимно 30 мар
    А деньги будут радовать как жить то дальше
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  • Анонимно 30 мар
    Ломбарды хоть работают и то ладно, там можно будет деньги на гречку взять))
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  • Анонимно 30 мар
    А если вы вынуждены ездить в больницу ухаживать за неходячим больным. Это будет считаться крайней необходимостью?
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  • Анонимно 30 мар
    Лучше бы маски в аптеки завезли....
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  • Анонимно 30 мар
    А стройка работают в районе ДРКБ работает
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  • Анонимно 30 мар
    Где вот маски, антисептики , если срочно надо выйти даже масок нет ничего нет для самозащиты! И цены в магазинах выросли, щас многие будут без денег на что жить то им. Маски антисептики так вообще чуть ли не по цене золота
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  • Анонимно 30 мар
    Нет необходимости.
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  • Анонимно 30 мар
    Ну продукты похоже сам Минниханов развозить будет, он вроде как планировал работать в эти выходные. И привозить похоже тоже бесплатно будут, а то мне самозанятому с тремя детьми вообще кирдык если работать не буду. А знаете сколько нас многодетных самозанятых, которым никто зарплату за эти вынужденные выходные никто не сохранит и не заплатит. А ту сумму которую заплатят остальным за выходные с таких как я похоже и соберут. Хорошая схема. Без булдырабыз!
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  • Анонимно 30 мар
    Вообще с ума посходили, какая на хрен самоизоляция, разве хаос лучше от ОРВИ? Или голод тоже лучше?
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  • Анонимно 30 мар
    Маски сшейте сами многоразовые. Одноразовых не напастись на всех и мусор один.
    Вместо антисептиков в магазинах касаться ручек дверей клочком бумаги (для этого ее китайцы и скупали). Домой прийти и правильно (!) руки помыть.
    До мытья рук не касаться глаз, которые не прикрыты маской.
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  • Анонимно 30 мар
    Мир сошел с ума.
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  • Анонимно 30 мар
    Идете в обществ.туалет - ватные затычки в нос! А после можете и руки помыть,раз внутри все чисто.
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  • Анонимно 31 мар
    Очень много организаций заставляют сотрудников выходить на работу. И абсолютно без необходимости люди кучами сидят на складах без дела.
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