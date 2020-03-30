Татарстан переходит на полную самоизоляцию

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Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился ввести в республике жесткий режим самоизоляции. Теперь покидать свой дом татарстанцы могут только при крайней необходимости.

Сегодня на брифинге в кабмине РТ вице-премьер РТ Лейла Фазлеева рассказала, что выйти из квартиры без риска быть оштрафованным можно только в экстренных случаях.

Порядок, по которому жители Татарстана смогут покидать свое жилье, будет определен в ближайшие два дня.

Накануне этот режим был введен в Москве. Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о необходимости ввести подобные меры во всех регионах страны.