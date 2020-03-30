МЧС по РТ рассказало подробности возгорания на стройке «Савин Хаус»

Фото: кадр видео из соцсети

В МЧС рассказали подробности пожара на стройке жилого комплекса «Савин Хаус». Сообщение о возгорании поступило 9.38

Как рассказали в пресс-службе МЧС по РТ, на стройке загорелся утеплитель на первом этаже, площадь пожара составила 5 кв. метров. К тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и 2 единицы техники.

Открытое горение пожарные ликвидировали в 9.51. Никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается.

Ранее «Реальное время» сообщало о возгорании на стройке ЖК «Савин Хаус».