В Оренбурге от коронавируса скончался татарский бизнесмен

В Оренбурге от коронавируса нового типа скончался татарский бизнесмен Раиль Зарипов.

Сообщается, что мужчина съездил в Испанию с семьей. Жена и ребенок не заразились, а Зарипов приехал в Россию инфицированным. Скончался он в Оренбурге.

Все, кто контактировал с Зариповым, сейчас находятся в больнице на изоляции. Семья покойного в Самарской области просит сельчан с пониманием отнестись к ситуации.

«Мы ничего не скрываем. У нас тоже дети и родители, мы тоже беспокоимся. Еще раз пишу, с ним сельские не контактировали. Нам тяжело . Давайте не будем верить разным слухам и нагнетать обстановку», — написал брат покойного.

