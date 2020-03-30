Мегамолл в Авиастрое в третий раз сменил концепцию

ТРК «Авиаттика», который начали строить еще 3 года назад на месте бывших корпусов КМПО в Авиастроительном районе Казани, в третий раз сменит облик, а также поменяет название и внутреннее наполнение. В рамках первой очереди будут сданы комплекс «Казанские термы» и КРК «Ивент-холл», во вторую — построят ТРК «ТАТА», при котором будут действовать «Парк открытий» и концертный зал.

С учетом дефицита торговых площадей и активной жилой застройки в этой части города эксперты считают, что проект будет востребован.

— В Авиастроительном районе дефицит качественных помещений и какого-то нормального, современного торгово-развлекательного центра там нет. С учетом того, что там довольно активная застройка, есть соципотечные дома, проект будет востребован, — считает енеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.



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