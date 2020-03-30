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В Татарстане полиция и Роспотребнадзор будут искать нарушителей карантина

16:44, 30.03.2020 1
В Татарстане полиция и Роспотребнадзор будут искать нарушителей карантина
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

Глава республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина рассказала, что сотрудники ведомства совместно с полицейскими будут проводить рейды для выявления нарушителей карантинного режима, введенного для предотвращения эпидемии коронавируса.

Патяшина подчеркнула — покидать жилье можно будет тем категориям профессий, которые указаны в постановлении президента РФ.

Напомним, сегодня в Татарстане установлен режим полной самоизоляции.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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  • Анонимно 31 мар
    31 .03.20г.Казань ул.Достоевского д 66/17 Работает автомойка широкого спектра под квартирами жителей.Приходится покидать квартиры из-за токсических паров газов, шума, треска. Роспотребнадзор по какой-то непонятной причине в некоторых случаях не хочет обнаружить деятельность-отписывается деятельность не обнаружена.
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