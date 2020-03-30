В Татарстане полиция и Роспотребнадзор будут искать нарушителей карантина
Глава республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина рассказала, что сотрудники ведомства совместно с полицейскими будут проводить рейды для выявления нарушителей карантинного режима, введенного для предотвращения эпидемии коронавируса.
Патяшина подчеркнула — покидать жилье можно будет тем категориям профессий, которые указаны в постановлении президента РФ.
Напомним, сегодня в Татарстане установлен режим полной самоизоляции.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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