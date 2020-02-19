Итоги дня: Алсу рассказала о покупке голосов, «шпион» из КФУ и имущество «КЗСК-Силикона» почти на 0,5 млрд
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 февраля.
- Певица Алсу призналась, что закупала голоса в пользу своей дочери для шоу «Голос. Дети». Однако, по ее словам, речь идет приблизительно о 40 СМС.
- В США арестовали проживающего в Сингапуре мексиканца Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса, который до сегодняшнего дня числился старшим научным сотрудником Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (КФУ). Его обвинили в шпионаже.
- Кассиры сети супермаркетов «Бахетле» вышли на работу в новой форме. Они были одеты в костюмы, стилизованные под гимнастерки и пилотки советских войск времен Великой Отечественной войны.
- Эвакуированные из Китая смогли вернуться домой. Завершился карантин и для двух казанцев, находившихся, как и остальные, под Тюменью. Ни у кого из них коронавирус не был выявлен.
- Конкурсный управляющий АО «КЗСК-Силикон» обнародовал результаты проведения оценки имущества предприятия, находящегося в залоге у банка «Спурт». Согласно отчету, 223 позиции оцениваются в 490,9 млн рублей.
- Ученые Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук вывели сорт пшеницы к 100-летию ТАССР. Впервые сорт был представлен на Агропромышленном форуме, который прошел в Казани с 12 по 14 февраля.
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