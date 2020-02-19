Певица Алсу призналась в покупке голосов за свою дочь на «Голосе» — но купила она совсем немного

Фото: скриншот видео yotube.com

В интервью Ксении Собчак певица Алсу прокомментировала скандал с шоу «Голос», где в 2019 году участвовала ее дочь Микелла Абрамова. Тогда певицу обвинили в накрутке голосов за ее дочь.

Алсу впервые призналась, что покупала голоса в пользу ее дочери:

— Да, признаюсь, что я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалась правилами Первого канала. Более того, в рамках этого голосования, которое было аукционом, все покупали голоса. Невозможно не отдать свой голос, элементарно не заплатив, и об этом постоянно говорил Нагиев. Что «покупайте-покупайте, это в помощь детям». Я лично купила 40 СМС, у меня два телефона.

Напомним, что по результатам внутреннего расследования 38 тысяч голосов за Микеллу были признаны «аномальными» (то есть с подозрением на накрутку). Алсу заявила, что даже эти 38 тысяч все равно не повлияли бы на победу ее дочери. «Всего [за Микеллу] проголосовало 145—156 тысяч голосов. Следующий участник получил 65 тысяч голосов, следующий — 147.

При этом Алсу указывает, что агитировала за Микеллу в своем «Инстаграме» с двумя миллионами подписчиков, что, по ее мнению, и поспособствовало победе дочери — при этом такая агитация не была запрещена правилами.

Напомним, что Первый канал отменил результаты голосования и заново провел финал конкурса. На этот раз победителями были признаны все участники.

