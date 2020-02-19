В США арестовали научного сотрудника КФУ по подозрению в шпионаже в пользу России

В США арестовали проживающего в Сингапуре мексиканца Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса по подозрению в шпионаже в пользу правительства России.

По данным Минюста США, мексиканец в 2019 году якобы по поручению российского чиновника арендовал собственность в округе Майами-Дейд штата Флорида и установил местоположение автомобиля, который принадлежит «источнику американского правительства». После этого Фуэнтес ездил в Россию, чтобы рассказать чиновнику из правительства о выполнении задания.

В феврале 2020 года он вновь ездил в Россию и встречался с чиновником из правительства. Предполагается, что там ему дали информацию об автомобиле «источника американского правительства». 16 февраля Фуэнтеса и его жену, которые направлялись в Мехико, остановила погранслужба. Мексиканца задержали после обнаружения фотографий на телефоне, и он признался, что действовал по поручению чиновника из России.

Фуэнтес является старшим научным сотрудником Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, говорится на сайте КФУ.