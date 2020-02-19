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Промышленность

Ученые Татарстана вывели новый сорт пшеницы «100 лет ТАССР»

16:43, 19.02.2020
Ученые Татарстана вывели новый сорт пшеницы «100 лет ТАССР»
Фото: pixabay.com

Ученые Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук вывели сорт пшеницы к 100-летию ТАССР. Впервые сорт был представлен на Агропромышленном форуме, который прошел в Казани с 12 по 14 февраля.

Новый сорт называется «100 лет ТАССР», ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН уже направил заявку на получение патента. Сорт вывела ведущий научный сотрудник института Нурания Василова, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Нашей целью было вывести мягкий сорт пшеницы, пригодной для хлебопечения, с повышенным содержанием белка и клейковины. Именно на такое зерно повышенный спрос на экспортном рынке. Ведь экспорту в последнее время Минсельхозпродом РТ уделяется повышенное внимание», — пояснил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Марсель Тагиров.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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