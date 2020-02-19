Эвакуированные из Китая казанцы возвращаются домой

Завершился двухнедельный карантин для для эвакуированных из Китая россиян и граждан СНГ. Среди эвакуированных есть два человека из Казани.

Эвакуированных граждан доставили из провинции Хубэй в Тюмень. 144 человека были изолированы на 14 дней. Ни у кого из них коронавирус не был выявлен. Сегодня все должны покинуть медучреждение и отправиться домой, передает «РИА Новости».

Среди прошедших карантин больше всего жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Челябинска, Владивостока, Красноярска.



Ранее круизный лайнер Diamond Princess, который две недели находился на карантине из-за вспышки коронавируса на борту, покинули первые две россиянки.

