Имущество «КЗСК-Силикон» оценили в 490 млн рублей
Конкурсный управляющий АО «КЗСК-Силикон» сообщил результаты проведения оценки имущества предприятия, находящегося в залоге ПАО АКБ «Спурт». Отчет Центра независимой экспертизы собственности был составлен 17 февраля.
Так, 223 объекта движимого имущества, включая разное оборудование, оцениваются в 490,9 млн рублей, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.
Напомним, что «КЗСК-Силикон» признали банкротом в январе 2018 года.Бизнес Татарстан
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