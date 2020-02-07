Главное к утру: карантин для студентов из Китая, вовлечение сельской молодежи и помощь предпринимателям
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшую ночь:
- В Казани по окончанию Международного конгресса сельской молодежи выпустят методическое пособие «Вовлечение молодежи в развитие сельских территорий» на русском и английском языках. В пособие, помимо методических материалов, войдут все проектные разработки и инициативы участников. Как отмечает пресс-служба Минмола РТ, аналогов такого издания на сегодняшний день нет в РФ.
- В Казани создали рабочую группу по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в электронном сборнике на сайте мэрии. Заседания группы будут проходить по мере необходимости, но не реже раза в год. Группу возглавил руководитель исполкома Казани Денис Калинкин.
- 94-летний участник Великой Отечественной войны Мансур Мулюков в РКБ перенес сложную операцию на кишечнике. Операция длилась 2 часа, ее провели врачи РКБ. Всего в больнице ветеран пролежал 8 дней.
Сам Мулюков надеется в этом году посетить Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.
- Прокуратура Казани проведет проверку в школе-интернате для интеллектуально-увлеченных детей «СОлНЦе». Об этом сообщил ее директор Павел Шмаков.
«Защищаем татарский», — подписал он фотографию решения о проведении проверки. Она будет проведена с 6 февраля по 4 марта на «соответствие локальных актов школы, определяющих языки образования федеральному и региональному законодательству».
- На базе детского лагеря «Пламя» под Казанью оборудовали особую карантинную зону для студентов, вернувшихся на учебу в Татарстан из Китая.
«Это общая практика в России, куда бы ни прибыли китайские студенты. Везде по стране жители Поднебесной проходят обязательный двухнедельный карантин. Там хорошо выстроена работа», — рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
По ее словам, условия размещения студентов проверили заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и руководитель Генерального консульства КНР в Казани У Инцинь.
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