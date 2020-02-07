В Казани создали рабочую группу по оказанию имущественной поддержки предпринимателям

В Казани создали рабочую группу по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в электронном сборнике на сайте мэрии.

Заседания группы будут проходить по мере необходимости, но не реже раза в год. Группу возглавил руководитель исполкома Казани Денис Калинкин.

Целями рабочей группы являются «обеспечение единого подхода к организации оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Казани и изыскание дополнительных источников имущества для формирования и расширения перечней муниципального имущества».

Рабочая группа будет искать неиспользуемое или неправильно используемое муниципальное имущество для передачи предпринимателям в аренду, оказывать информационную поддержку субъектов МСП и т. д.



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