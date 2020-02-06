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В Казани участнику Великой Отечественной войны сделали сложную операцию на кишечник — видео

23:20, 06.02.2020

94-летний участник Великой Отечественной войны Мансур Мулюков в РКБ перенёс сложную операцию на кишечник, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Операция длилась два часа, ее провели врачи РКБ. Всего в больнице Мулюков пролежал восемь дней.

В больнице созданы все условия для комфортного пребывания пациентов. Это отдельные палаты для ветеранов со всеми удобствами, бытовой техникой, и индивидуальный подход в лечении.

Сам Мулюков надеется в этом году посетить Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

Подробнее — в сюжете ТНВ.

ОбществоМедицина Татарстан
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