В Казани участнику Великой Отечественной войны сделали сложную операцию на кишечник — видео
94-летний участник Великой Отечественной войны Мансур Мулюков в РКБ перенёс сложную операцию на кишечник, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Операция длилась два часа, ее провели врачи РКБ. Всего в больнице Мулюков пролежал восемь дней.
В больнице созданы все условия для комфортного пребывания пациентов. Это отдельные палаты для ветеранов со всеми удобствами, бытовой техникой, и индивидуальный подход в лечении.
Сам Мулюков надеется в этом году посетить Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.
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