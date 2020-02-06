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Прокуратура проверит казанскую школу «СОлНЦе» на нарушения нормы изучения татарского языка

22:57, 06.02.2020
Прокуратура проверит казанскую школу «СОлНЦе» на нарушения нормы изучения татарского языка
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Анисимова

Прокуратура Казани проведет проверку в школе-интернате для интеллектуально-увлеченных детей «СОлНЦе». Об этом сообщил ее директор Павел Шмаков в "ВКонтакте".

«Защищаем татарский», — подписал он фотографию решения о проведении проверки.

Она будет проведена с 6 февраля по 4 марта на «соответствие локальных актов школы, определяющих языки образования федеральному и региональному законодательству».

Ранее Шмаков сообщил о подаче в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобы на запрет обязательного преподавания татарского языка.

ОбществоОбразование Татарстан
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