Прокуратура проверит казанскую школу «СОлНЦе» на нарушения нормы изучения татарского языка

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Анисимова

Прокуратура Казани проведет проверку в школе-интернате для интеллектуально-увлеченных детей «СОлНЦе». Об этом сообщил ее директор Павел Шмаков в "ВКонтакте".

«Защищаем татарский», — подписал он фотографию решения о проведении проверки.

Она будет проведена с 6 февраля по 4 марта на «соответствие локальных актов школы, определяющих языки образования федеральному и региональному законодательству».

Ранее Шмаков сообщил о подаче в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобы на запрет обязательного преподавания татарского языка.