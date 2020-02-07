В Казани впустят пособие по вовлечению молодежи в развитие деревень

В Казани по окончанию Международного конгресса сельской молодежи выпустят методическое пособие «Вовлечение молодежи в развитие сельских территорий» на русском и английском языках.

В пособие помимо методических материалов, войдут все проектные разработки и инициативы участников. Как отмечает пресс-служба Минмола РТ, аналогов такого издания на сегодняшний день нет в РФ.

Кроме того, в рамках Конгресса планируется разработать ряд международных программ молодежных обменов и подписать соглашения о сотрудничестве с другими странами, что позволит дать новый вектор развития российских технологий и проектов на международной арене.



Напомним, форум пройдет 6 по 9 февраля. В Казань съехались 250 представителей сельской молодежи из 50 субъектов России и 25 стран мира.