Итоги дня: новые казанские метробусы, предустановка российского ПО на гаджеты, «Новая волна» в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 декабря.

Сегодня в Казани началась тестовая эксплуатация новых автобусов производства Минского автомобильного завода — МАЗ 303 (низкопольный, большого класса, рассчитан на 110 пассажиров) и МАЗ-215 (низкопольный, особо большого класса, вмещает 167 пассажиров). МАЗ-215 в будущем может быть использован на маршрутах метробуса. Автобусы в течение четырех дней протестируют на городских маршрутах. Для теста выбраны четыре маршрута до железнодорожного вокзала «Казань-1»: из Дербышек, с ул. Гаврилова, из «Лесного городка» и «Салават купере».

В Санкт-Петербурге впервые провели сделку по покупке квартиры при помощи сервиса VR-ипотека с использованием очков виртуальной реальности. Недвижимость приобрел житель Красноярска.

Президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Он вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Композитор и продюсер Игорь Крутой пообещал организовать музыкальный фестиваль «Новая волна» в Казани. Он заявил, что мероприятие переедет в Татарстан уже в 2020 году. Такое решение принято в связи с празднованием 100-летия ТАССР в следующем году.

Казанский вертолетный завод выставил на торги земельный участок площадью 19,9 га. Торги в электронной форме пройдут 30 декабря. Территорию оценили в 1,92 млрд рублей — это начальная цена лота. Земли попадают в городскую программу реновации промышленной зоны в жилые кварталы. На месте промзоны появятся жилые комплексы.

Госкомитет РБ по транспорту сообщил, что прямое железнодорожное сообщение между Казанью и Уфой откроется 9 декабря. Для этого будут курсировать беспересадочные вагоны.

Фитнес-тренер из Казани Наталья Быстрова завоевала «золото» на чемпионате мира по фитнесу в словацком городе Братиславе. Она одержала победу в дисциплине «Женский классический бодибилдинг» в категории до 163 см.