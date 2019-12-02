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В Казани вновь будут курсировать автобусы-гармошки

13:07, 02.12.2019 1
В Казани вновь будут курсировать автобусы-гармошки
Фото: metshin.ru

Казанские перевозчики получили новые белорусские автобусы МАЗ-303 и МАЗ-215, работающие на сжиженном газе. Низкопольные модели рассчитаны на 110 и 167 пассажиров соответственно.

Как сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии, автобусы получат «ПАТП-2», «ПАТП-4», ИП Р. Гилязова.

Предполагается, что именно эти машины могут быть использованы в качестве нового вида городского транспорта — метробус. Согласно проекту генплана от вокзала до Дербышек, улицы Гаврилова и Лесного городка метробусы будут двигаться по выделенной полосе без разрывов и перевозить до 8 тысяч пассажиров в час.

Напомним, что Казань станет первым российским городом, в котором будут опробованы новые автобусы белорусской марки.

БизнесТранспорт Татарстан
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  • Анонимно 13:56
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