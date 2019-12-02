Игорь Крутой все же решил перевезти «Новую волну» в Казань

Композитор и продюсер Игорь Крутой пообещал организовать музыкальный фестиваль «Новая волна» в Казани. Он заявил, что мероприятие переедет в Татарстан уже в 2020 году.

Такое решение принято в связи с празднованием 100-летия ТАССР в следующем году.

«Я думаю, за неделю, пока в Казани будет проходить «Новая волна», жизнь города изменится», — передает слова композитора «Российская газета».

Напомним, что «Новая волна» с 2002 по 2014 годы устраивалась в Юрмале. Однако после присоединения Крыма отношения России и Латвии ухудшились, и фестиваль было решено перенести. Первоначально Казань рассматривалась как один из возможных городов, которые примут фестиваль, но потом выбор был сделан в пользу Сочи. Столица Татарстана же получила «Добрую волну» — детский аналог фестиваля.