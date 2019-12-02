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Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры

18:07, 02.12.2019
Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Так, новым законом запрещается продавать с 1 июля 2020 года отдельные виды «технически сложных товаров» без предписанного правительством российского программного обеспечения.

Ранее производители и продавцы электроники попросили Путина не подписывать закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты. В письме подчеркивается, что вступление закона в силу негативно отразится на развитии отрасли и приведет к монополизации в сфере разработки российского ПО.

ОбществоВластьТехнологии
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