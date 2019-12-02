Тренер из Казани победила на чемпионате мира по фитнесу в Словакии

Фитнес-тренер из Казани Наталья Быстрова завоевала золото на чемпионате мира по фитнесу в словацком городе Братиславе. Она одержала победу в дисциплине «Женский классический бодибилдинг» в категории до 163 см.

Благодаря этому успеху Быстрова стала восьмикратной абсолютной чемпионкой мира. Ранее она также трижды завоевывала титул «Мисс Вселенная» по фитнесу. Через неделю Быстрова отправится на чемпионат мира среди мастеров, который состоится в испанском Таррагоне.



Как сообщает пресс-служба Федерации бодибилдинга России, в общем командном зачете чемпионата мира по фитнесу россияне одержали безоговорочную победу. Сборная России завоевала 8 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовые медали.