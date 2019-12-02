В России продали первую квартиру с помощью очков виртуальной реальности

В Санкт-Петербурге впервые провели сделку по покупке квартиры при помощи сервиса VR-ипотека с использованием очков виртуальной реальности. Недвижимость приобрел житель Красноярска.

По данным ТАСС, это первая подобная сделка в России. Клиент купил квартиру в ипотечный кредит.

Благодаря сервису VR-ипотека с помощью виртуальной реальности можно оценить как планировку и дизайн приобретаемой квартиры, так и инфраструктуру микрорайона и месторасположение на карте.

Ранее сообщалось, что «Ростех» внедрит технологию виртуальной реальности в процесс проектирования двигателей.