Новости недвижимости

14:10 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В России продали первую квартиру с помощью очков виртуальной реальности

12:45, 02.12.2019
В России продали первую квартиру с помощью очков виртуальной реальности
Фото: realnoevremya.ru

В Санкт-Петербурге впервые провели сделку по покупке квартиры при помощи сервиса VR-ипотека с использованием очков виртуальной реальности. Недвижимость приобрел житель Красноярска.

По данным ТАСС, это первая подобная сделка в России. Клиент купил квартиру в ипотечный кредит.

Благодаря сервису VR-ипотека с помощью виртуальной реальности можно оценить как планировку и дизайн приобретаемой квартиры, так и инфраструктуру микрорайона и месторасположение на карте.

Ранее сообщалось, что «Ростех» внедрит технологию виртуальной реальности в процесс проектирования двигателей.

Недвижимость Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров