На территории Казанского вертолетного завода построят жилые дома: земли выставили на аукцион

Казанский вертолетный завод выставил на торги земельный участок площадью 19,9 га. Торги в электронной форме пройдут 30 декабря. Информация опубликована на сайте ООО «РТ-Капитал».

Территорию оценили в 1,92 млрд рублей — это начальная цена лота. Земли попадают в городскую программу реновации промышленной зоны в жилые кварталы. На месте промзоны появятся жилые кварталы.

Победителем торгов будет признан тот, кто предложит наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Казани проведут перезонирование в связи с уходом КВЗ из Адмиралтейской слободы.