Итоги дня: спасение рыбаков, запрет на снюсы и как сделать 31 декабря выходным

Пилоту Дамиру Юсупову вручили орден мусульман

Председатель совета муфтиев России и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин вручил орден мусульман «За заслуги» командиру воздушного судна Герою России Дамиру Юсупову.

Награда присуждена за «проявленное мужество, сохранение человеческих жизней в экстремальной ситуации, высокий профессионализм, верность духовным традициям и гражданскому долгу». Церемония прошла в Московской соборной мечети, сообщается на сайте Совета муфтиев.



В Татарстане спасли рыбаков, застрявших на затопленном острове, и уплывшего на льдине по Волге



В Спасском районе Татарстана спасатели сняли с дрейфующей льдины рыбака.

На льдине 69-летний житель Ульяновска проплыл по Волге около 40 километров. Также спасатели вызволили с затопленного острова на Вятке двоих мужчин.



В Роструде объяснили, как сделать выходным 31 декабря



В Роструде назвали способы сделать 31 декабря выходным днем. В первую очередь работодатель вправе сделать этот день выходным по собственной инициативе.

«Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Однако это возможно при соблюдении ряда условий», — отметили в ведомстве. Но в этом случае работодателю предстоит решить вопрос об оплате этого дня, например, путем издания локального нормативного акта.



Законопроект по ограничению распространения снюсов разрабатывается в Татарстане

В Татарстане разрабатывается законопроект об ограничении распространения снюсов среди несовершеннолетних, об этом заявила председатель парламентского комитета по социальной политике Светлана Захарова.

По ее словам, в комитете совместно с уполномоченным по правам ребенка в РТ разработан законопроект, который касается «не только тех веществ, которые принимают». Глава комитета по социальной политике напомнила, что в 2014 году поправки в федеральный закон по снюсам были приняты, однако тогда речь шла о табаке.



«Автодор» и ВТБ реализуют проект участка автотрассы Москва — Казань

Госкомпания «Автодор» и банк ВТБ подписали соглашение о взаимодействии по подготовке и реализации строительства платной автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань на участке от Орехово-Зуево до Арзамаса протяженностью около 350 км.

Как отметил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, основной целью организации является привлечение в проект внебюджетных инвестиций, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Он же до этого сообщал, что инвесторы активно интересуются проектом трассы.



В Казани начнут судить шестерых участников казанской ОПГ «Суконная слобода»

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести членов организованной преступной группировки «Суконная слобода». Их судят по статье «Покушение на убийство, совершенное организованной группой, из хулиганских побуждений» и «Незаконное хранение боеприпасов».