Пилоту Дамиру Юсупову вручили орден мусульман

Председатель совета муфтиев России и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин вручил орден мусульман «За заслуги» командиру воздушного судна, Герою России Дамиру Юсупову.



Награда присуждена за «проявленное мужество, сохранение человеческих жизней в экстремальной ситуации, высокий профессионализм, верность духовным традициям и гражданскому долгу». Церемония прошла в Московской соборной мечети, сообщается на сайте Совета муфтиев.



«Я искренне благодарен Всевышнему, то что мы остались живы, это Милость Всевышнего. В тот момент Аллах укрепил мой разум, мои руки, чтобы я принял такое решение. Самая большая награда — это что люди остались живы и вернулись в свои семьи. То, что мы остались живы — это знамение для всех нас, чтобы мы ценили жизнь, ведь завтра может и не быть у любого человека. Я знал о Вас, уважаемый Муфтий, и сегодня я горд получить награду из Ваших рук», — сказал Юсупов во время церемонии награждения.

Ранее 21 ноября президент России Владимир Путин вручил Юсупову знак Героя России.

В августе этого года самолет Airbus A321 совершил жесткую посадку рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Лайнер сел без шасси с полными топливными баками на кукурузном поле. Это произошло из-за попадания чаек в двигатели. Благодаря мастерству и героизму пилотов никто из более чем 200 пассажиров не погиб.