В Роструде объяснили, как сделать выходным 31 декабря

В Роструде назвали способы сделать 31 декабря выходным днем. В первую очередь работодатель вправе сделать этот день выходным по собственной инициативе.

«Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Однако это возможно при соблюдении ряда условий», — отметили в ведомстве.

Однако в этом случае работодателю предстоит решить вопрос об оплате этого дня, например, путем издания локального нормативного акта.

В Роструде обратили внимание на то, что предоставление дополнительного выходного, кроме случаев, прописанных в законе, может повлечь уменьшение заработной платы.

Кроме того, сотрудник сам может попросить выходной 31 декабря, но без сохранения зарплаты. Также возможно взять отгул за работу сверхурочно, в выходной либо праздник или как часть ежегодного отпуска.

Также в ведомстве напомнили, что 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню, а значит, его продолжительность сокращается на один час, передает «РИА Новости».

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