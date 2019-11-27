«Автодор» и ВТБ реализуют проект участка автотрассы Москва — Казань

Госкомпания «Автодор» и банк ВТБ подписали соглашение о взаимодействии по подготовке и реализации строительства платной автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань на участке от Орехово-Зуево до Арзамаса протяженностью около 350 км.



Как отметил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, основной целью организации является привлечение в проект внебюджетных инвестиций, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Он же до этого сообщал, что инвесторы активно интересуются проектом трассы.

Ранее Петушенко также заявил о возможном продлении платной трассы Москва — Казань до Владивостока. Он отметил, что до 2030 года она должна дойти до Екатеринбурга. Однако в Минтрансе РФ отметили, что смысла доводить трассу до Дальнего Востока нет.

Строительство платной трассы Москва — Казань начнется уже в 2020 году. Первый этап свяжет столицу России и Владимир. Расчетная скорость движения по новой платной трассе составит 120 км/ч. Ей присвоили индекс М-12 и уже объявили конкурс на название.