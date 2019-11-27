В Казани начнут судить шестерых участников казанской ОПГ «Суконная слобода»

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести членов организованной преступной группировки «Суконная слобода». Их судят по статье «Покушение на убийство, совершенное организованной группой, из хулиганских побуждений» и «Незаконное хранение боеприпасов».

Как считает следствие, 7 ноября 2018 года фигуранты дела, еще один участник ОПГ вместе с неустановленными лицами напали и избили троих молодых парней в возрасте 23—27 лет возле павильона «Хуш Кебаб» на улице Ломжинской. Нападавшие были вооружены бейсбольными битами, арматурными прутьями и палками. Мотивом налета стал конфликт одного из участников группировки с человеком, которого среди потерпевших не оказалось. В итоге двое молодых людей получили ушиб головного мозга, переломы лобной, теменной и височной костей черепа. Третий отделался ссадинами и кровоподтеками.

После возбуждения уголовного дела в квартире одного из обвиняемых полицейские обнаружили и изъяли два патрона к нарезному огнестрельному оружию.

Из шести обвиняемых только двое признали вину. Потерпевшие также потребовали возместить моральный вред на общую сумму 4,2 млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении седьмого участника ОПГ и неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщает прокуратура РТ.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Татарстане ОБОП раскрыл 64 преступления, совершенных участниками ОПГ.