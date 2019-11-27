В Татарстане спасли рыбака, уплывшего на льдине по Волге

В Спасском районе Татарстана спасатели сняли с дрейфующей льдины рыбака. Фото и видео с места опубликовала пресс-служба МЧС по РТ.

Дрейфующий лед медленно двигался между двумя островами Шишка и Вертолетный в сторону Ульяновска вниз по течению. На льдине 69-летний житель Ульяновска оказался отрезанным от берега и проплыл по Волге около 40 километров.

Сотрудники Камско-Устьинского инспекторского участка Центра ГИМС доставили мужчину на судне на воздушной подушке «Хивус-6». Сообщается, что на любителя подледной рыбалки наложен штраф.

Ранее МЧС спасло двух рыбаков в Татарстане, застрявших на затопленном острове. Им выписали штраф на 4,5 тысячи рублей.