Новости общества

16:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане спасли рыбака, уплывшего на льдине по Волге

15:46, 27.11.2019 1
В Татарстане спасли рыбака, уплывшего на льдине по Волге

В Спасском районе Татарстана спасатели сняли с дрейфующей льдины рыбака. Фото и видео с места опубликовала пресс-служба МЧС по РТ.

Дрейфующий лед медленно двигался между двумя островами Шишка и Вертолетный в сторону Ульяновска вниз по течению. На льдине 69-летний житель Ульяновска оказался отрезанным от берега и проплыл по Волге около 40 километров.

Сотрудники Камско-Устьинского инспекторского участка Центра ГИМС доставили мужчину на судне на воздушной подушке «Хивус-6». Сообщается, что на любителя подледной рыбалки наложен штраф.

Ранее МЧС спасло двух рыбаков в Татарстане, застрявших на затопленном острове. Им выписали штраф на 4,5 тысячи рублей.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:18
    Штрафы очень маленькие, 4,5 тысячи - за такие деньги "рыбаки" с удовольствием будут плавать на льдинах и на суднах на воздушной подушке.

    Хотя бы на порядок надо увеличить штраф - 45 тысяч рублей и то смогут только выйти на "окупаемость" - стоимость топлива, амортизация техники, зарплата спасателям и т.д..
    А надо еще и прибыл хоть 10-15%.

    Т.е. штраф должен быть не менее 50 тысяч рублей.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров