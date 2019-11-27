МЧС спасло двух рыбаков в Татарстане, застрявших на затопленном острове

В Елабужском районе Татарстана спасатели вызволили с острова на Вятке застрявших там рыбаков. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Двое жителей Менделеевска отправились порыбачить на Вятку возле села Бессониха. 25 ноября они на автомобиле проехали до небольшого острова площадью 300 на 100 метров и переночевали там. Утром уровень воды в реке поднялся из-за технологического сброса на Нижнекамской ГЭС. Из-за этого рыбаки не смогли ни выйти, ни выехать на автомобиле, сообщают в МЧС республики.

Выехавшие спасатели вызволили незадачливых рыбаков и выписали им штраф на 4,5 тысячи рублей за въезд в водоохранную зону.

Ранее в Чистополе рыбаков оштрафовали на 10 тысяч рублей.