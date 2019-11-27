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Законопроект по ограничению распространения снюсов разрабатывается в Татарстане

14:45, 27.11.2019
Законопроект по ограничению распространения снюсов разрабатывается в Татарстане
Фото: pixabay.com

В Татарстане разрабатывается законопроект об ограничении распространения снюсов среди несовершеннолетних, об этом заявила председатель парламентского Комитета по социальной политике Светлана Захарова.

По ее словам, в комитете совместно с уполномоченным по правам ребенка в РТ разработан законопроект, который касается «не только тех веществ, которые принимают». Глава комитета по социальной политике напомнила, что в 2014 году поправки в федеральный закон по снюсам были приняты, однако тогда речь шла о табаке.

Она сообщила, что в пятницу пройдет совещание спикеров парламента с юристами, а также с представителями профильных республиканских министерств. «Будем делать окончательную редакцию, потому что препараты есть разные», — уточнила Захарова.

ОбществоВласть Татарстан
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