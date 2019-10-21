Главное за выходные: прорыв дамбы в Красноярском крае, интервью Шаймиева, погоня с участием ДПС в Казани

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 21 октября.



В Красноярском крае на реке Сейбе в районе населенного пункта Щетинкино в ночь с пятницы на субботу произошел прорыв дамбы. Разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. В результате происшествия оказались затоплены два вагончика, где проживали рабочие. Погибли 15 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, причиной прорыва дамбы мог стать сход селевого потока. Кроме того, Следком России возбудил уголовное дело по факту случившегося, в компании-владельце артели проходят обыски, арестован директор компании, начальник и мастер горного участка. Также в Курагинском районе ввели режим ЧС, 21 октября объявлено в Красноярском крае днем траура по погибшим. Позже выяснилось, что в результате прорыва в Красноярском крае было разрушено пять незаконно возведенных дамб.



Амбассадор международной организации развития городских парков и общественных пространств World Urban Parks Гил Пеньялоса отметил, что главной особенностью Международного паркового конгресса, который проходит в Казани, стало активное участие молодых специалистов.

Парк «Лебяжье» в Казани, наряду с краснодарским парком Сергея Галицкого, удостоился премии International Large Urban Parks Awards, которая присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств.



В Нальчике слушатель института повышения квалификации МВД скончался в результате драки на территории вуза. Погибший молодой человек приехал в Нальчик из Карелии. В вузе назначена служебная проверка.

Уроженку Татарстана, подозреваемую в хищении 11 млн рублей в одном из казанских банков, задержали накануне в Санкт-Петербурге. Само хищение произошло еще в 2009 году. В 2009 году женщина работала кассиром в казанском подразделении «Райффайзенбанка». В то время ей было 24 года, после хищения она скрылась вместе с сожителем и 6-летней дочкой. В итоге ей удалось скрыться из поля зрения правоохранительных органов, более того — в 2010 году банк через суд добился признания подозреваемой умершей. Все это время женщина проживала в Петербурге под чужим именем. Задержали ее в связи с совершением другого преступления: ее подозревают в причастности к серии нападений на ювелирные салоны.



В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» врачи выявили несколько видов рака, которым жители Татарстана подвержены сильнее всего. Оказалось, что на первом месте, как и во всем мире, в республике находится рак молочной железы. На втором месте по распространенности в республике — рак легкого.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал главному редактору «Эхо Москвы» о том, как возрождались древний город Болгар и остров-град Свияжск. Кроме того, из вышедшего интервью стало известно, как получилось добиться включения Болгара в список ЮНЕСКО и как восхитила Путина Белая мечеть в Болгаре.

На улице Ершова в Казани, неподалеку от остановки «Искра», произошло ДТП с участием автомобиля полиции. От столкновения с иномаркой полицейский автомобиль перевернулся на крышу. На записях видны следы крови на асфальте, в МВД сообщили, что пострадал водитель патрульной машины. Позже водителя ВАЗ-2113 задержала полиция, а водителя патрульной машины с сотрясением мозга и травмами ушей госпитализировали.

На трассе М-7 около Дюртюлей в Башкирии пассажирский автобус, ехавший из Уфы в Казань, съехал в кювет. В результате аварии пострадали три человека. ДТП произошло из-за диких животных. Дорога была не освещена, на нее вышли кабаны. Водитель попытался избежать столкновения с ними.



В Нижнекамске сотрудница ветеринарной клиники отказалась помочь умирающей собаке, которую сбила машина. В Сети набирает популярность видео, в котором, предположительно, врач клиники расспрашивает пожилого мужчину о паспорте животного, которое лежит на пороге больницы.

