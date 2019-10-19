Шаймиев рассказал Венедиктову о том, как возрождались Болгар и Свияжск

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал главному редактору «Эхо Москвы» о том, как возрождались древний город Болгар и остров-град Свияжск.

По словам Шаймиева, в декабре 2009 года он заявил Владимиру Путину, что хотел бы заняться восстановлением исторических городов мусульманской и православной культуры.

В беседе с главой страны он также подчеркнул, что деньги, выделяемые на памятники архитектуры, не помогают даже поддерживать их от дальнейшего разрушения.

«И я хочу сказать, что за все годы восстановления отступления от этого разговора ни на йоту не было. Хотим мы или не хотим, это то, в какие минуты вопросы решаются, а в результате восстановлены древний Булгар и град Свияжск» , — рассказал Государственный Советник в интервью Венедиктову.

Также он подчеркнул, что после создания фонда «Возрождения» восстановить памятники архитектуры помогли бизнесмен Алишер Усманов, гендиректор Лукойла Вагит Аликперов, а также украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

Политик подчеркнул, что специально для возрождения старинных объектов было создано научное сопровождение, чтобы не допустить ошибок.

Также Шаймиев рассказал, что в 2010-м году во время проектирования, раскопок в Свияжске и Булгаре бывало около 6—7 тыс. туристов в год. В настоящее время, чтобы увидеть древние памятники, в каждый из городов приезжают по полмиллиона туристов.

Напомним, в начале октября Венедиктов приезжал в Казань, где встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Также главред «Эха» встретился с корреспондентом «Реального времени» и в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал о проекте «Говорим по-татарски», «Стоянии на Угре» и своем «вхождении в историю» благодаря Дудю и Comedy Club.