Главное о прорыве дамбы под Красноярском: задержан директор артели, МЧС продолжает поиски, объявлен траур

Наиболее резонансной новостью этих выходных стал прорыв дамбы под Красноярском, в результате которого погибли 15 человек.

Известно, что прорыв произошел в ночь с пятницы на субботу на реке Сейбе в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края. Разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. В результате прорыва дамбы оказались затоплены два вагончика, где проживали рабочие.

Как уже было сказано выше, погибли 15 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. МЧС продолжает их поиски, спасатели уже обыскали прилегающую площадь в две тысячи квадратных километров. Кроме того, региональное МЧС опубликовало кадры последствий прорыва дамбы в Красноярском крае.



По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, причиной прорыва дамбы мог стать сход селевого потока. Также в краевом правительстве отметили, что дамба была самовольной постройкой и нигде не была зарегистрирована.

Следком России возбудил уголовное дело по факту случившегося, в компании — владельце артели проходят обыски, арестован директор компании, начальник и мастер горного участка. Компания называется ООО «Сисим» и входит в крупный холдинг «Сибзолото».

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим. В Национальном союзе страховщиков ответственности оценили размер выплат семьям погибших. Он составит более 25 млн рублей.

В Курагинском районе Красноярского края после произошедшего ввели режим ЧС. 21 октября в Красноярском крае объявлено днем траура по погибшим.

