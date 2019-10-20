Казанский парк получил премию International Large Urban Parks Awards

Парк «Лебяжье» в Казани, наряду с краснодарским парком Сергея Галицкого, удостоился премии International Large Urban Parks Awards, которая присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств.

Оба парка наградили в номинации Eurasian Park Awards, торжественная церемония прошла в рамках конгресса World Urban Parks 2019 в Казани.

«Казанский парк «Лебяжье» — возрожденное озеро, исчезнувшее было 15 лет назад, и это беспрецедентный кейс для России», — отметила помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова на церемонии награждения.

Напомним, что сеть Лебяжьих озер была восстановлена ПАО «Казаньоргсинтез», входящим в Группу ТАИФ. После реновации площадь водной глади излюбленного места отдыха казанцев увеличилась почти в 9 раз — с 4,2 до 36 гектаров.

Золотым призером премии стал знаменитый парк Bosque de Chapultepec в Мексике, пишет ТАСС. Серебро досталось новозеландскому парку Shakespear Regional Park. Бронзовую премию разделили два парка: Queen«s Park в Новой Зеландии и Penang City Park в Малайзии.

