Названы виды рака, распространенные в Татарстане

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» врачи выявили несколько видов рака, которым жители Татарстана подвержены сильнее всего.

Оказалось, что на первом месте, как и во всем мире, в республике стоит рак молочной железы. Как отмечает завотделением маммологии и пластической хирургии РКОД Альберт Гимранов, врачи достаточно хорошо изучили эту патологию, чтобы выявлять заболевание на ранней стадии его появления.

Однако он подчеркнул, что основной проблемой по-прежнему остается низкая осведомленность жителей республики о необходимости обследования.

На втором месте по распространенности в республике — рак легкого. За последний год такой диагноз был поставлен 1 631 пациенту. Проблема также усугубляется тем, что 70% случаев рака легкого диагностируются на поздних стадиях.

Чтобы исправить ситуацию, важно взять под контроль факторы риска, рекомендуют врачи, в первую очередь курение, а также внимательно следить за состоянием своего организма.

Ранее ученые назвали продукты, которые могут помочь снизить риск развития рака.