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10 лет в бегах: казанскую кассиршу «Райффайзенбанка» задержали в Петербуге

07:58, 19.10.2019 1
10 лет в бегах: казанскую кассиршу «Райффайзенбанка» задержали в Петербуге
Фото: pixabay.com

Уроженку Татарстана, подозреваемую в хищении 11 млн рублей в одном из казанских банков, задержали накануне в Санкт-Петербурге. Само хищение произошло еще в 2009 году.

Речь идет о женщине по имени Роза Аглемзянова: в 2009 году она работала кассиром в казанском подразделении «Райффайзенбанка». В то время ей было 24 года, после хищения она скрылась вместе с сожителем и 6-летней дочкой.

В итоге ей удалось скрыться из поля зрения правоохранительных органов, более того — в 2010 году банк через суд добился признания подозреваемой умершей. По данным правоохранительных органов, с ней расправились участники преступной группировки, подругой одного из которых, предположительно, она являлась.

Все это время женщина проживала в Петербурге под чужим именем. Задержали ее в связи с совершением другого преступления, сообщает «Пятый канал»: ее подозревают в причастности к серии нападений на ювелирные салоны.

Подробности — в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 окт
    Вот это женщина!!!, кончились деньги от банка,пошла ювелирные салоны грабить.прямо сонька-золотая ручка.потом ещё фильм снимут.
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