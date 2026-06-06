Глава РФПИ в ближайшие месяцы ожидает совместные инвестиции России и США

По его словам, сейчас есть все больше и больше возможностей «какие-то экономические вопросы вести параллельно» с разрешением ситуации на Украине и «у нас уже есть ряд успехов в этом направлении»

В ближайшие 4-5 месяцев могут появиться совместные инвестиционные возможности России и США, допустил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.

— Потому что мы считаем, что вот этот экономический диалог — это важная основа для понимания, для доверия, для решения сложных вопросов, — цитирует его ТАСС.

Реальное время / realnoevremya.ru

По его словам, сейчас есть все больше и больше возможностей «какие-то экономические вопросы вести параллельно» с разрешением ситуации на Украине и «у нас уже есть ряд успехов в этом направлении».



Напомним, в начале года российская сторона передала США предложение о возобновлении прямого авиасообщения между странами. Как сообщил Александр Гусаров, руководитель департамента Северной Атлантики МИД РФ, могло бы дать существенный импульс развитию гуманитарных и торгово-инвестиционных связей между государствами. При этом Гусаров подчеркнул, что инициатива направлена прежде всего в интересах США.

Денис Петров