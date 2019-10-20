«Раз бешенства нету, до свидания!» В ветеринарной клинике Нижнекамска отказались помочь дедушке, у которого сбили собаку

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В Нижнекамске сотрудники ветеринарной клиники отказались помочь умирающей собаке, которую сбила машина. Видео, на котором, предположительно, врач клиники расспрашивает пожилого мужчину о паспорте животного, которое лежит на пороге больницы, набирает популярность в Сети.

Как сообщает девушка, выложившая ролик, сегодня, в 8.30 утра, собаку сбил таксист. Она отмечает, что животное не бездомное, просто ее хозяин — пожилой дедушка, который не успел среагировать.

Далее девушка обзванивает все ветеринарные клиники города. В воскресенье работала только одна больница — платная клиника Cats&Dogs. По словам рассказчицы, она и владелец собаки прибыли на место в 8.35, через 10 минут на работу пришла врач. Сама клиника открывается в 9.00.

«Мы просили принять нас пораньше, собака умирала, уже практически не подавала признаков жизни. Врач отказалась. Ну ладно, что теперь, рабочее время с 9.00, о человечности и сострадании говорить не будем. Когда клиника открылась, врач вместо того, чтобы оказать собаке экстренную помощь, требовала с хозяина ветеринарный паспорт (что за нонсенс, с каких пор у нас платная помощь в частной клинике оказывается только с паспортом?). Просто представьте: пожилой дедушка в слезах с умирающей собакой на пороге клиники умоляет ветеринара принять собаку платно (!!!), а врач требует ответить на вопросы: когда была сделана прививка от бешенства, какая конкретно вакцина, в какой клинике. Не выдержали даже люди, стоящие за нами в очереди. В итоге врач отказалась принять животное, собака умерла на пороге клиники», — гласит текст, прилагаемый к видео.

На видео слышно, как дедушка просит посмотреть животное, однако врач настойчиво спрашивает, когда собаке была сделана прививка от бешенства. «Я не буду смотреть вашу собаку, у вас нет бешенства, я имею полное право», — отрезала девушка.

В настоящее время видео набрало более 1 тыс. просмотров.