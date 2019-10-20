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«Раз бешенства нету, до свидания!» В ветеринарной клинике Нижнекамска отказались помочь дедушке, у которого сбили собаку

19:25, 20.10.2019 18
«Раз бешенства нету, до свидания!» В ветеринарной клинике Нижнекамска отказались помочь дедушке, у которого сбили собаку
Фото: скриншот

В Нижнекамске сотрудники ветеринарной клиники отказались помочь умирающей собаке, которую сбила машина. Видео, на котором, предположительно, врач клиники расспрашивает пожилого мужчину о паспорте животного, которое лежит на пороге больницы, набирает популярность в Сети.

Как сообщает девушка, выложившая ролик, сегодня, в 8.30 утра, собаку сбил таксист. Она отмечает, что животное не бездомное, просто ее хозяин — пожилой дедушка, который не успел среагировать.

Далее девушка обзванивает все ветеринарные клиники города. В воскресенье работала только одна больница — платная клиника Cats&Dogs. По словам рассказчицы, она и владелец собаки прибыли на место в 8.35, через 10 минут на работу пришла врач. Сама клиника открывается в 9.00.

«Мы просили принять нас пораньше, собака умирала, уже практически не подавала признаков жизни. Врач отказалась. Ну ладно, что теперь, рабочее время с 9.00, о человечности и сострадании говорить не будем. Когда клиника открылась, врач вместо того, чтобы оказать собаке экстренную помощь, требовала с хозяина ветеринарный паспорт (что за нонсенс, с каких пор у нас платная помощь в частной клинике оказывается только с паспортом?). Просто представьте: пожилой дедушка в слезах с умирающей собакой на пороге клиники умоляет ветеринара принять собаку платно (!!!), а врач требует ответить на вопросы: когда была сделана прививка от бешенства, какая конкретно вакцина, в какой клинике. Не выдержали даже люди, стоящие за нами в очереди. В итоге врач отказалась принять животное, собака умерла на пороге клиники», — гласит текст, прилагаемый к видео.

На видео слышно, как дедушка просит посмотреть животное, однако врач настойчиво спрашивает, когда собаке была сделана прививка от бешенства. «Я не буду смотреть вашу собаку, у вас нет бешенства, я имею полное право», — отрезала девушка.

В настоящее время видео набрало более 1 тыс. просмотров.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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комментарии 18

комментарии

  • Анонимно 21 окт
    ЭТОВА БЫ ВРАЧА, НА МЕСТО ДЕДУШКИ. зНАЧИТ ОНА НЕ МОЖЕТ ЛЕЧИТЬ, И, НЕЗНАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ. БОГ ЕЙ СУДЬЯ.
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  • Анонимно 21 окт
    Желаю этому врачу увольнения, а клинике разорения, все будут знать о них и никто не придет к ним!
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    Анонимно 22 окт
    У нас в больнйце врачй людей так прйнймают .
    рецепт выпйшут , прйдешь в аптеку а в рецепте нет названйя лекарства , йлй больной вышел йз кабйнета врача й за дверью помер
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    Анонимно 22 окт
    долго болел , глубокое обследованйе показало 2 опухолй крайней степенй. прйшел к врачу , он выпйсал рецепт , в аптеке сказалй : нет в рецепте названйя лекарства , пошел к врачу , там облаялй как собаку . больше к врачам не ходйл . Занялся самолеченйем . купйл козу , получйлось .
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    Анонимно 22 окт
    На клавиатуре есть и буква "И", а не только "Й".
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  • Анонимно 21 окт
    да вот такое у нас отношение что к людям что к собакам медицина ужас слов нет.
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  • Анонимно 21 окт
    Ну есть же какая то ответственность за неоказание экстренной помощи животным в клинике, разогнать их всех надо .
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  • Анонимно 21 окт
    она не имеет права больше работать в ветклинике. бездушная. пусть ей вернется все бумерангом
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  • Анонимно 21 окт
    Уволить "на фик" такого "врача". Это не ветеринар, а жестокая мымра без сердца и сострадания.
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  • Анонимно 21 окт
    Позор такому с позволенитя сказать врачу За деньги даже не могут посмотреть собаку Что уже говорить если понадобится помощь бездомному животному ???Гнать в шею это бездушное существо
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  • Анонимно 21 окт
    Нужно выложить в интернет адрес клиники и фамилию врача, чтобы больше к ним не пришел ни один пациент. А этой твари желаю также приехать с умирающим родным существом в больницу и чтобы ей не оказали помощи
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  • Анонимно 21 окт
    зачем люди , ненавидящие людей идут в медицину? зачем люди ненавидящие животных идут в вет.клиники? Что бы на вашем пороге никогда не появились клиенты.
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  • Анонимно 21 окт
    Собачка хорошенькая, дедушку жалко - для него она -родное существо. А таким врачам не место в клиниках! Кто-то выдал сертификат на услуги? Хотелось бы узнать мнение квалификационной и экспертной комиссии.
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  • Виктория Колесова 22 окт
    То же самое. Приехала с очень старой. тоже практически умирающей своей кошкой- она не могла есть- в Московскую клинику Сиреневый 8а. Не приняли. Давайте прививку от бешенства. Уехали домой. Спасибо за"помощь"!
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  • Анонимно 22 окт
    чем в итоге закончилась история?
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  • Анонимно 22 окт
    эту врачиху надо уволить по статье с пожизненным запертом работать с людьми!
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  • Анонимно 22 окт
    девушка? это не девушка, это нелюдь! Собаку надо было осмотреть и постараться спасти! Эта дээвушка лечить не умеет, а когда училась в ВУЗе, денежки в зачетную книжку отстегивала! Не лечить не умеет, не общаться с людьми тоже! Не место ей в клинике!
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  • Анонимно 22 окт
    Народ, а спорим, если бы видео сопровождалось текстом в духе: "О...вший дед припёрся в ветеринарку с какой-то дохлятиной, лооол!", то и комменты у вас были бы "немного" другими ) Как, всё-таки легко при теперешнем клиповом мышлении манипулировать сознанием молодёжи!
    А если по делу: теперь даже в руководствах по оказанию первой помощи ЛЮДЯМ говорится. что если на тебе нет резиновых перчаток и/или отсутствует уверенность в отсутствии у пациента передающихся через кровь болячек, ту пущай истекает кровью, помогать ему ты не обязан. А тут собака, которой не факт, что можно помочь.
    У меня всё. Теперь можете жечь стулья)
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