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В Башкирии автобус, ехавший в Казань, улетел в кювет из-за кабанов

16:06, 20.10.2019
В Башкирии автобус, ехавший в Казань, улетел в кювет из-за кабанов
Фото: pxhere.com

Сегодня, 20 октября, на трассе М-7 около Дюртюлей в Башкирии пассажирский автобус, ехавший из Уфы в Казань, съехал в кювет. В результате аварии пострадало три человека.

ДТП произошло из-за диких животных. Дорога была не освещена, на нее вышли кабаны. Водитель попытался избежать столкновения с ними, передает ufa1.ru

Это не первое ДТП с участием кабанов. В Лаишевском районе Татарстана водитель Porsche Cayenne попал в аварию, наехав на стадо диких кабанов.

Происшествия БашкортостанТатарстан
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