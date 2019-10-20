В Башкирии автобус, ехавший в Казань, улетел в кювет из-за кабанов

Сегодня, 20 октября, на трассе М-7 около Дюртюлей в Башкирии пассажирский автобус, ехавший из Уфы в Казань, съехал в кювет. В результате аварии пострадало три человека.

ДТП произошло из-за диких животных. Дорога была не освещена, на нее вышли кабаны. Водитель попытался избежать столкновения с ними, передает ufa1.ru

Это не первое ДТП с участием кабанов. В Лаишевском районе Татарстана водитель Porsche Cayenne попал в аварию, наехав на стадо диких кабанов.

